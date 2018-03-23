В Кремле рассказали, как относятся к заявлениям Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на улучшение российско-американских отношений. Об этом он рассказал в интервью RT.

В ответ на вопрос о разрядке в отношении между странами Песков сказал, что российская сторона надеется на лучшее. Он также подчеркнул необходимость развивать диалог между Вашингтоном и Москвой.

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«Когда происходят серьезные конфликты, как в Сирии или на Корейском полуострове и в ряде других регионов мира, российско-американское сотрудничество необходимо. К сожалению, мы видим, что не все органы власти в США придерживаются такого мнения», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа серьезно и надеются, что у российского главы государства и его американского коллеги «будет шанс сесть за стол переговоров и обсудить имеющиеся проблемы».

Ранее в Кремле предложили «не говорить ни о каких прорывах» в отношениях России и США.