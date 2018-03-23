Песков назвал проблему Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал снижение уровня культурной дискуссии с британской стороной. Об этом сообщает RT.

«Увы, уровень этой культуры становится все ниже и ниже. Родина Байрона, Шекспира и Конан Дойля, некогда блестящая империя с потрясающими традициями в политике и дипломатии и так далее превратилась в страну, где политики позволяют себе, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема», — сказал Песков.

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По его словам, это является отражением «непредсказуемо враждебной» политики Великобритании. Песков также отметил, что российская сторона стремится минимизировать последствия такой ситуации и обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения собственных задач.

Ранее Песков рассказал о главной цели Путина во внешней политике.