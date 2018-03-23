Песков рассказал о главной цели Путина во внешней политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в понимании российского лидера Владимира Путина цель внешней политики кроется в обеспечении условий для решения внутренних задач. Об этом сообщает RT.

«На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — сказал Песков.

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Он также отметил, что президент четко понимает стоящие перед ним внутренние задачи.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом «провокационную политику Великобритании».