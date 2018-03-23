Мэй заявила о важности единой позиции ЕС по делу Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считаем важным, что страны Евросоюза согласились с оценкой Британии о вероятной причастности России к инциденту в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я приветствую тот факт, что Евросовет согласился с оценкой правительства Великобритании», — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.