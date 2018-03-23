Лидеры ЕС признали «высокую вероятность» участия России в отравлении Скрипаля

Лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявил глава Евросовет Дональд Туск.

«Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения», — написал он в твиттере.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия является угрозой для всей Европы.