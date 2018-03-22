В США не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Россией

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США выпустил отчет, в котором указал, что не обнаружил доказательства связи штаба Дональда Трампа с Россией.

«Никто из опрошенных свидетелей на прямой вопрос не предоставил доказательств сговора, координации или заговора между штабом Трампа и правительством России», — говорится в документе.

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Также комитет указал, что встречи связанных с Трампом лиц, в том числе генпрокурора Джеффа Сешнса, с российскими чиновниками, в частности с бывшим послом в США Сергеем Кисляком, не продемонстрировали признаков «сговора, координации или заговора».

Ранее комитет палаты представителей проголосовал за завершение расследования «российского вмешательства».