Депутат отказался общаться с «Газетой.Ru» из-за позиции редакции по Слуцкому

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отказался от общения с «Газетой.Ru» из-за редакционной колонки о ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого.

Об этом он написал в комментарии в фейсбуке под постом с позицией редакции.

Лысаков отметил, что «угрозы» редакции для него оскорбительны и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.

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«Уважаемая редакция Газеты.ру! Цитирую ваш текст: «В ситуации, когда контроля не будет, да еще и после выборов, «бешеный принтер» может не просто вернуться, а совсем «сорваться с цепи»...Редакция «Газеты.Ru» будет вдвойне внимательно следить за поведением депутата Слуцкого, законодательными инициативами и посещаемостью. Это же касается всего депутатского корпуса». Ваши угрозы, в том числе, в мой адрес, для меня оскорбительны. Просьба впредь ко мне за комментариями не обращаться», — написал депутат.

Позднее Лысаков все же прокомментировал свое заявление.

«Здесь было публичное заявление. Я себя не считаю «бешеным принтером». Я себя считаю порядочным человеком и порядочным депутатом, который работает на своих избирателей. Я еще до этого принял для себя решение давать комментарии только информагентствам, а все остальное пусть берут у них. У меня в день не один десяток звонков, я всегда подробно очень все объясняю, я трачу здоровье и время для того, чтобы журналисты могли нормально отработать и заработать себе на жизнь. И такое хамское отношение лично я терпеть не буду. И с теми, кто прервал работу с Госдумой, буду поступать также», — сказал депутат в последнем комментарии «Газете.Ru».