Мэй назвала Россию угрозой для всей Европы
Премьер-министр Великобритании заявила, что Россия является угрозой для всей Европы, передает Reuters.
Мэй намерена предупредить других лидеров ЕС.
«Россия осуществила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство. Очевидно, что российская угроза не имеет границ», — заявила Мэй.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании пытаются убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.