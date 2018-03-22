Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что увидела страх в глазах украинского президента Петра Порошенко, когда пожимала ему руку. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Я понимала, как меня там сильно хотят видеть. Желательно мертвой. И Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно, — как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только в зале (парламента — Газета.Ru), когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», — сказала Савченко.

Ранее что в сети появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко говорит: «Бабах! Что страшно? А они нас боятся».