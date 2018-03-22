CNN: команда Мюллера обозначила главные темы разговора с Трампом

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, следователи планируют обсудить увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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А также контакты сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. И роль президента в составлении заявления Дональда Трампа-младшего, которое тот сделал после раскрытия факта встречи.

Ранее СМИ сообщили, что юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.