Посольство России ответило на обвинения Госдепа по делу Скрипаля

Посольство России в США требует от Госдепартамента доказательств обвинений по делу Скрипаля или принести извинения. Об этом сообщается в фейсбуке посольства.

«Удивляют некомпетентные суждения (официального представителя госдепартамента) госпожи Хезер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — говорится в сообщении.

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В посольстве также добавили, что любая «силовая» риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отреагировала на брифинг по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, проведенный МИДом России.