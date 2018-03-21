Джабаров назвал демаршем отказ иностранных послов от участия во встрече по Скрипалю

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал отказ иностранных послов от участия во встрече по Скриплю, передает НСН.

«Это была наша добрая воля, чтобы согласовать дальнейшие позиции, а [получили] вот такой демарш. Они пока действуют под эмоциями, не имея каких-то конкретных результатов. Но это их право.

Мы же не можем насильно предлагать им. Раз нашу протянутую руку не видят, будем дальше доказывать свою правоту. Вместе всегда разбираться проще, чем по одному», — подчеркнул сенатор.