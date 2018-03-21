В МИДе посмеялись над заявлением Франции о солидарности с Лондоном по делу Скрипаля

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что считает смешными заявления французских властей о солидарности с Лондоном по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня несколько удивляет ваша пропагандистская фраза, что Франция полностью поддерживает. Молодцы, мы понимаем, что вас заставили так сделать, зачем это здесь говорить? Ну смешно просто выглядит. У вас-то во Франции вообще никаких данных по этому делу нет. Какое-то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО и ЕС», — сказал Ермаков во время спецбрифинга для послов.

Ранее в британском посольстве сообщили, что Лондон предлагал Москве диалог по делу Скрипаля.