Эксперт: ради рейтинга Савченко готова снова сесть в тюрьму

Украинский политолог Олег Соскин объяснил, для чего Надежда Савченко пугает депутатов Верховной рады взрывом, передает НСН.

«Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России, у нее был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию.

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Складывается впечатление, что ей сказали «надо, чтобы тебя арестовали, надо, чтобы тебя опять посадили, но уже здесь в Украине».

И она всячески Порошенко провоцирует. Она говорит «заберите у меня Героя Украины, пожалуйста!», то есть она занимается сейчас сильнейшими провокациями», — разъяснил Соскин.