Эксперт: Норвегия активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель опроверг заявления главы Минобороны Норвегии об «агрессивном поведении» России в регионе, передает НСН.

«Норвегия предпринимает, на мой взгляд, недружественное содействие и активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО. Недавно на этой территории проводились учения, мы за ними наблюдаем, контролируем и делаем соответствующие выводы», — сказал он.

Власти Норвегии на встрече в Пентагоне заявили об «агрессивном поведении» России в регионе. Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис посоветовал министру обороны королевства Франку Бакке-Енсену в этой связи увеличивать расходы на оборону.