Послы России и Китая в США провели встречу в неформальной обстановке
Посол России в США Анатолий Антонов принял в своей резиденции в Вашингтоне своего китайского коллегу Цуя Тяньканя, передает РИА «Новости».
Как сообщает посольство России, в ходе неформальной встречи дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений стран с США, а также темы региональной и глобальной безопасности.
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Ранее посол России Анатолий Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США.
Он добавил, что «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью».