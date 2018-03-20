Белый дом пообещал сохранить жесткую позицию по России

США намерены поддерживать жесткую позицию по России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим занимать прежнюю позицию и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать диалог, чтобы работать по некоторым вопросам, которые беспокоят обе страны», — сказала Сандерс.

Во вторник, 20 марта, состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.