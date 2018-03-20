Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма рассказал, что нынешний дипломатический скандал между Россией и Великобританией не самый громкий, передает НСН.

«В 1971 году было выслано 105 кадровых дипломатов. В результате предательства [Олега] Гордиевского в 1985 году были высланы 31 человек, сотрудники ГРУ и КГБ. В ответ Советский Союз выслал 25 человек», — напомнил он.