Клинцевич: Россия найдет способ ответить на хамство британских чиновников

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет жестко реагировать на хамство британских чиновников в свой адрес, передает НСН.

«С Россией говорить «уйти и заткнуться» - это чревато. Мы, когда и слабые были, такого не терпели.

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Мы найдем способ потребовать ответа от любого представителя любого правительства, любого чиновника», — подчеркнул Клинцевич.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рекомендовал России «уйти и заткнуться».