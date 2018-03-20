Клинцевич: Россия найдет способ ответить на хамство британских чиновников
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет жестко реагировать на хамство британских чиновников в свой адрес, передает НСН.
«С Россией говорить «уйти и заткнуться» - это чревато. Мы, когда и слабые были, такого не терпели.
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Мы найдем способ потребовать ответа от любого представителя любого правительства, любого чиновника», — подчеркнул Клинцевич.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рекомендовал России «уйти и заткнуться».