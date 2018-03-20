Ким Чен Ын поздравил Путина с победой

Лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства 18 марта. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента России. Ваше переизбрание на пост президента России служит выражением огромной поддержки и доверия к вам народа вашей страны», — говорится в поздравительной телеграмме на русском языке.

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Ким Чен Ын также пожелал Путину успехов «в работе для строительства могучей России».

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, Путин набирает 76,68% голосов.

Ранее СМИ сообщили, что с Путиным побеседовал президент США Дональд Трамп.