Первый вице-спикер Рады назвала Россию «психически больной страной»

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что считает Россию «психически больной страной», передает РИА «Новости».

«Россия — это диагноз. Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед», — сказала Геращенко.

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Она также сказала, что прошедшие в России президентские выборы ассоциируются у нее со «светлым советским прошлым».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов в Крыму «филькиной грамотой».