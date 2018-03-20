Володин объяснил, почему Украине прощают выход из международного правового поля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская сторона все больше выходит из международного правового поля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина противопоставляет себя Европейскому союзу и мировому сообществу. Такую позицию не простили бы любой другой стране.

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«Украине это прощают лишь по одной причине, что ее используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию», — сказал Володин.

Ранее Володин заявил, что легитимность выборов президента России не вызывает сомнений.