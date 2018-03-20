Песков прокомментировал визит саудовского принца в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит саудовского принца в Вашингтон является отношениями друг с другом других стран, передает РИА «Новости».

«Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран», — сказал Песков.

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По его словам, Россия продолжит выстраивать и развивать отношения с Эр-Риядом, а также заниматься реализацией достигнутых в ходе недавнего визита в Москву короля Саудовской Аравии договоренностей.

«Мы высоко ценим эти результаты. В настоящий момент мы исходим из того, что Эр-Рияд и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения», — добавил Песков.

Он также отметил, что из-за океана часто поступает информация о том, что Россию хотят заставить за что-то платить.

«Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что во время встречи американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана речь пойдет о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее действия на Ближнем Востоке.