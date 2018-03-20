WP: юристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу»

Юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. Юристы опасаются, что Трамп, склонный к ошибочным утверждениям, может легко подвергнуться воздействию в ходе длинного опроса.

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По данным издания, документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее юрист Белого дома Тай Кобб прокомментировал сообщения об отставке Мюллера.