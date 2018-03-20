«Известия»: Путин проведет «прямую линию» после инаугурации

Президент России Владимир Путин, переизбранный в ходе выборов 18 марта, проведет «Прямую линию» после инаугурации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По закону инаугурация президента должна состояться не позднее, чем на 30-й день после объявления ЦИК официальных итогов голосования. В настоящий момент точная дата церемонии неизвестна.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин рассказал, почему люди обращаются с проблемами к президенту.