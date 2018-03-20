Пушков прокомментировал проблемы в отношениях США с Саудовской Аравией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения США в адрес России в подрыве отношений Штатов с Саудовской Аравией. Об этом он написал в твиттере.

«Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России», — отметил Пушков.

Ранее в США заявили, что российские поставки оружия подорвали отношения Вашингтона с Эр-Риядом.