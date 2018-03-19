Визит Лаврова во Вьетнам перенесен
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам 22-23 марта, сообщили на сайте ведомства.
«В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта с.г.», — сообщается на сайте.
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С заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем глава российского МИДа обсудит актуальную двустороннюю повестку дня. Также политики обменяются мнениями по мировым и региональным проблемам.
Ранее Лавров рассказывал о целях визита в Африку.