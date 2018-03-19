В МИДе рассказали, где искать «Новичка»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что России нечего рассказать о производстве вещества «Новичок», которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в английском городе Солсбери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предъявлять», как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего – никаких отравляющих веществ «Новичок» в России не производится и не хранится. Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других-стран членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ. Рекомендуется есовским партнерам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от г. Солсбери», — сообщается на сайте МИДа.

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Также в ведомстве подчеркнули, что все химическое оружие в России было уничтожено — организация по запрещению химического оружия подтвердила этот факт в 2017 году.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО призвал Россию раскрыть все данные по «Новичку».