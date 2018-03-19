Климкин объяснил свои слова о санкциях против Шредера

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил свои слова о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе», — написал он в твиттере.

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Ранее Климкин заявил, что Евросоюзу следует ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия.

Он также заявил, что Шредер — важнейший лоббист Путина во всем мире.