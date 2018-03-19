Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества. Этому будет способствовать проведение в начале апреля 2018 года очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

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Отмечено также эффективное взаимодействие России и Турции в вопросах сирийского урегулирования.

Ранее Путина поздравил президент Франции Эммануэль Макрон.