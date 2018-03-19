Порошенко назвал результаты выборов в Крыму «филькиной грамотой»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что легитимными выборами в Крыму могут быть только выборы украинского президента. Об этом говорится на официальном сайте Порошенко.

Он также назвал сфальсифицированными результаты голосования на выборах.

«Проведение российской администрацией так называемых выборов президента России во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением международного права. Это и неудивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру», — говорится в заявлении Порошенко.

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По словам Порошенко, ни зафиксированая явка, ни результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

«И, говоря известным российским фразеологизмом, это «филькина грамота»», — добавил Порошенко.

Прошедшие президентские выборы стали первыми для жителей Крыма и Севастополя в составе России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.