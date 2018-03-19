Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном ответил на обвинения по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Затронут инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося», — говорится в сообщении.

Реклама

Лидеры двух стран также обсудили вопросы сирийского урегулирования в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и кризисную ситуацию на Украине с учетом важности реализации Минских договоренностей.

Ранее Песков рассказал о поздравлении Путину от Макрона.