Макрон пожелал успеха Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, передает РИА «Новости».

«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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Кроме того, Макрон призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО.

Ранее Владимир Путин назвал цели нового президентского срока.

Президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.