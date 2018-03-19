Путин призвал своих соперников к объединению

Президент России Владимир Путин считает, что его политическим соперникам на прошедших выборах необходимо объединиться, чтобы прикладывать совместные усилия для конструктивной работы, передает РИА «Новости».

«Конечно, предвыборная кампания — это всегда период особый, всегда она связана с особыми эмоциями, часто они перехлестывают, конечно, но так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны», — сказал Путин.

Ранее Путин пообещал сокращение военных расходов.