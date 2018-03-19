В ЕС выразили солидарность с Британией по делу Скрипаля

В Европейском союзе (ЕС) выразили солидарность с Великобританией по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета по иностранным делам ЕС.

«Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддерживает ее усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в организации приветствовали обязательство британской стороны сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования этого инцидента.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания может рассчитывать на солидарность Евросоюза в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.