Песков рассказал, почему российское общество максимально консолидировано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское общество максимально консолидировано, передает РИА «Новости».

«Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны», — сказал Песков.

Реклама

По его словам, результаты выборов это красноречиво продемонстрировали.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании.