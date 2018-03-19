В Бельгии выразили надежду на участие Путина в расследовании по делу Скрипаля

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что ожидает участия российской стороны в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Великобританией, надеясь при этом на то, что президент России согласится полностью, конкретным и транспарентным образом участвовать в расследовании событий в Солсбери», — сказал Рейндерс.

Ранее новый глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Россию тяжелым партнером, диалог с которым необходим для урегулирования международных конфликтов.