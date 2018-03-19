Новый глава МИД ФРГ назвал Россию тяжелым, но необходимым партнером
Новый глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Россию тяжелым партнером, диалог с которым необходим для урегулирования международных конфликтов, передает РИА «Новости».
«Россия останется тяжелым партнером, но Россия необходима, кода речь идет о решении крупных международных конфликтов, мы хотим поддерживать диалог и ожидаем от России конструктивного вклада», — сказал Маас.
Ранее Хаас заявил, что озабочен делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.