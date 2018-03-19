Стали известны результаты выборов президента в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге после обработки 100% голосов лидирует Владимир Путин.

В Москве после обработки всех бюллетеней Владимир Путин побеждает с 70,88%, на втором месте Павел Грудинин — 12,47%, на третьем — Владимир Жириновский с 4,7%. Ксения Собчак заняла четвертое место — 4,08%. Григорий Явлинский набрал 3,17%, Борис Титов — 1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%, Максим Сурайкин — 0,72%.

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В Санкт-Петербурге Владимир Путин лидирует с 75,01%. На втором месте Грудинин с 9,04%, на третьем месте Ксения Собчак — 4,33%. Четвертое место занял Жириновский — у него 4,09%, пятое — Григорий Явлинский с 3,18%. Борис Титов получил 1,57% голосов, Сергей Бабурин — 0,88%, Максим Сурайкин — 0,66%.

Ранее сообщалось, что явка избирателей в Москве на выборах президента России составила 59,95%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.