Вице-премьер Украины прокомментировал появление на ТВ карты страны без Крыма

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в твиттере заявил, что появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является «чьей-то целенаправленной работой».

«Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки», — написал Кириленко.

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Ранее украинский телеканал СТБ принес извинения своим зрителям за демонстрацию карты страны без Крыма в ходе показа программы «Холостяк».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.