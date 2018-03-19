Климкин призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюзу следует ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия. Об этом сообщает Bild.

«Герхард Шредер — важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — сказал Климкин.

Реклама

По его мнению, санкции должны затрагивать не только членов российского правительства и государственных компаний, а также тех, «кто продвигает за границей проекты» Москвы.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер рассказал о своем сходстве с Путиным.