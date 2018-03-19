Толстой прокомментировал недопуск россиян к голосованию на Украине
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские депутаты поднимут вопрос о недопуске граждан России к избирательным участкам на Украине на международных площадках. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть», — сказал Толстой.
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Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине.
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