Толстой прокомментировал недопуск россиян к голосованию на Украине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские депутаты поднимут вопрос о недопуске граждан России к избирательным участкам на Украине на международных площадках. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть», — сказал Толстой.

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Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине.

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