ЦИК: явка на выборах после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%

Заместитель главы ЦИК России Николай Булаев заявил, что явка на выборах президента России после подсчета 91,5% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Протокольная явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%», — сказал Булаев.

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Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, после обработки 90% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,41%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.