Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, передает РИА «Новости».

«Президент Боливарианской республики Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с переизбранием на период 2018–2024 годов и славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов», — говорится в заявлении правительства Венесуэлы.

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Ранее сообщалось, что президент Абхазии поздравил Путина с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.