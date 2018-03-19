Захарова рассказала о беспрецедентной явке на выборы за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что явка на выборах президента России за рубежом была беспрецедентной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотела бы просто доложить, что идет просто беспрецедентная явка в наших загранучреждениях. Естественно, это не загранучреждения, это избирательные комиссии, которые сформированы в наших посольствах, генеральных консульствах», — сказала Захарова в эфире канала «Россия 1».

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По ее словам, в ряде стран были организованы дополнительные варианты для голосования.

«В ходе предыдущих выборов были определены точки, где большое количество наших туристов, людей, которые работают по контрактам. Сейчас, естественно, есть Сирия с нашими военными, специалистами. И в таких точках, где это было необходимо, специально организовывались дополнительные возможности для голосования», — заявила Захарова.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.