Явлинский поблагодарил своих избирателей

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что партия провела прекрасную компанию и поблагодарил избирателей, проголосовавших за него, сообщает РИА «Новости».

«Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, — это немало и это дорогого стоит», — сказал Явлинский.

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Он отметил, что будет продолжать «бороться за достойное будущее, за изменения в стране».

После обработки 70% протоколов Явлинский набирает 0,88% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.