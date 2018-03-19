Толстой рассказал о важности обеспечения права голосовать за границей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обеспечение прав граждан России в консульских учреждениях за границей — фундаментальная часть международного права. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что обеспечение прав граждан России голосовать на выборах в консульских учреждениях за границей — это фундаментальная часть как международного права, так и любой уважающей себя политической силы в любой стране мира. Поэтому если это провокации, то очень жаль», — сказал Толстой.

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Он также отметил, что россияне, которые проголосовали 18 марта внутри страны, «компенсировали, если кому-то не дали проголосовать за рубежом».

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.