В Штабе Путина поблагодарили Британию за высокую явку на выборах

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Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов прокомментировал явку избирателей на выборах президента России. Об этом сообщает RT.

«Надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз они не просчитали российский менталитет. Потому что всякий раз, когда Россию огульно, бездоказательно в чем-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, все, что делает русский народ, — это объединяется вокруг центра силы», — сказал Кондрашов.

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По его словам, ожидалась явка чуть более 50%, однако она уже превысила этот показатель на 8–9%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.