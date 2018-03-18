В ОБСЕ отреагировали на ситуацию с российскими выборами на Украине

Михаэл Георг Линк, координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на избирательные участки на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

18 марта украинские полицейские блокировали здания российского посольства и консульств, не пуская россиян на голосование на выборах президента России.

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«Мы слышали об этом. К сожалению, наш мандат ограничивается на наблюдение в стране. И в этих консульствах — в Киеве, Харькове у нас нет наблюдателей, поэтому мы не можем об этом ничего говорить», — сказал Линк.

По его словам, «Россия говорила с правлением ОБСЕ и там регистрировала ее протест» в связи с происходящим на Украине.

«Но это всегда очень жаль, когда люди не могут голосовать, потому что право голосования всегда очень важно. Но ещё раз: мы там не наблюдаем, поэтому ничего не могу сказать», — заключил Линк.

Ранее посольство России на Украине рассказало о ситуации с недопуском россиян на выборы.