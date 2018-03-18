На карте нарушений «Голоса» опубликовали ролик с подвозом свиньи

На карте нарушений на выборах движения «Голос» появилось видео с подвозом на избирательный участок Челябинска свиньи, передает Ruposters.

«Вблизи участка 523 в городе Челябинске, подвоз избирателей на участок, на видео снял одну из газелей с молодежью», - говорится в размещенном на сайте заявлении.

Сообщение сопровождается ссылкой на видео, на котором видно, как возле учреждения стоит «Газель». Когда автор ролика подходит поближе, становится видно, что в салоне автомобиля находится свинья.